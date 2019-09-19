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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري



يسضيف إستاد برج العرب مباراة السوبر بين الأهلي "بطل الدوري" ضد الزمالك "بطل الكأس" في السابعة مساء الجمعة ، في مباراة قوية بين الفريقين كونها تحظى بندية وإثارة من جانب الفريقين وتشهد منافسة من نوع خاص ويصعب التوقع بنتيجتها مبكراً.





القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت باعتبارهما الحاصلين على حقوق نقل المسابقات المحلية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تقرر تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا لمدة ساعة، لتقام فى السابعة مساء بدلا من الثامنة، وقال وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الجهات الأمنية، تفيد بتقديم موعد المباراة منذ قليل، وسيتم تطبيقه خلال اللقاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي فى السوبر المصري



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

ويخاطب اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك لإخطارهم بشكل رسمى بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع أداء الإحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب.

وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. شهدت قائمة الأهلى استبعاد الثنائى وليد أزارو وأيمن أشرف، الأول بداعى الإصابة والثانى بداعى الإيقاف، واختار فايلر لمواجهة الزمالك 25 لاعباً وهم: شريف إكرامى، على لطفى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايى، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، على معلول، جيرالدو واليو ديانج.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي فى السوبر المصري



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. يدرس مسئولو اتحاد الكرة، مقترح توجيه الدعوة لرؤساء أندية الدورى الممتاز وعددهم 18، لحضور مباراة السوبر المحلى، المقرر إقامته غدا الجمعة على ملعب برج العرب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

وتناقش الجبلاية مقترح إلقاء عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة لكلمة قبل انطلاق السوبر، لتكون بمثابة افتتاح للموسم الكروى الجديد 2019/2020

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط، بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء أو بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. لازال الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر في حيرة بشأن الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، لكى يقود أحدهما الدفاع الأحمر، ويلعب بجوار محمود متولى، والذى ضمن المشاركة الأساسية فى خط دفاع الأهلي.