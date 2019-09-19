التحكيم الرياضي يرفض دعوى ثلاثي الدوري المصري.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجلة، التى نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضى ضد اتحاد الكرة لوقف انطلاق الدورى الممتاز وإيقاف تنفيذ قرعة جدول الدورى العام التى أجريت لموسم 2019/2020. كانت الأندية الثلاثة أقامت الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضى والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضى تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم. قررت اللجنة الاستشارية رفض الجانب المستعجل وإحالتها للموضوع، حيث إن الطلبات تدور حول أن الأندية الثلاثة متضررة من عدم تنفيذ اتحاد الكرة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإعادتهم للدورى الممتاز والسابق الفصل فيه من اللجنة الإستشارية وبالتالى تعتبر الدعوى المنظورة إشكالا معكوسا ينحسر عنه اختصاص اللجنة الاستشارية بنظر الشق المستعجل، أحالت اللجنة الاستشارية الجانب الموضوعى للهيئة التحكيمية المختصة بنظر الموضوع.

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