شكرا لقرائتكم تعرف على الطرق والخطوات لحل أزمة رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الطرق والخطوات التى تتخذها الوزارة لحل أزمة رفع الأثقال والخاصة بالأيقاف عامان وغرامة مالية 200 الف دولار و أنه سيتم تقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ( كاس) رغم أنه لم يصل الوزارة أى مخاطبات رسميا بالغرامة ولا نعرف ما المعيار الذى تم على أساسه العقوبة

و رصدت الوزارة ثانى الخطوات بالتواصل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد وسيتم إرسال ملخص للأزمة له وكذلك تم التواصل مع أحمد ناصر رئيس الأوكسا بمخاطبة الاتحاد الدولى للأثقال .

Advertisements

وكلفت الوزارة نصر عزام بالملف وكذلك المحامى التونسى بوصرصار و سيتم بدء الخطوات اليوم لإرسال الطلب إلى المحكمة الرياضية

وقالت وزارة الشباب والرياضة أن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال لم يكن على علم بالعقوبة التى تم توقيعها على مصر والخاصة بالأيقاف عامان و غرامة مالية 200 الف دولار لان القرار جاء من اللجنة المستقلة دون الرجوع للاتحاد الدولى .

وكشفت الوزارة انها ستتخذ موقفا ضد محمود محجوب رئيس الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لأنه عضو بالاتحاد الدولى للعبة إذا كان هو سببا فى هذه الأزمة .