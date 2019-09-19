شكرا لقرائتكم 19 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمباراة افتتاحية الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد فوزى - محمد مجدي.
خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدى - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمد مجدى الجمل.
خط الوسط: عماد حمدى - محمود دونجا - محمد بيومى - همام طارق - عبد الرحمن مجدى - وجية عبد الحكيم - أحمد مدبولى - بكيتى سيلفا.
خط الهجوم: محمد حمدى زكى - شيلونجو - محمد الشامى
وحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، غداً الجمعة موعدا للسفر إلى مدينة الجونة، استعدادا لمواجهة فريقها السبت المقبل فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى المحلى بنسخته الجديدة.
ومن المقرر أن يستقل الفريق الطائرة المتوجهة لمدينة الجونة عصر الجمعة، حيث تم انهاء اجراءات الاقامة باحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.
ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى بداية مشواره بالدورى الجديد.
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