شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل موعد مباراة فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل مسئولو نادى الزمالك موعد مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، ليتقرر إقامتها يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى بدلا من 29 من الشهر ذاته، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر ذاته إن تعديل مسئولي الزمالك لموعد مباراة جينيراسيون جاء بعد إعلان اتحاد الكرة لمواعيد مباريات الدوري وإعلان خوض الفريق الأبيض لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الأولى يوم 23 من الشهر الجارى.

وتابع المصدر ذاته إن الزمالك قام بإخطار الاتحاد الإفريقى بالموعد الجديد وتقرر إقامة المباراة فى الثامنة مساءً ولكن طلب الأبيض خوض اللقاء فى بتروسبورت وهو ما يتعارض مع إقامة لقاء الأهلى فى القاهرة أيضاً فى نفس اليوم الموافق 28 من شهر سبتمبر الجارى على استاد السلام مع كانو سبورت لذلك سيكون الاتجاه الأقرب هو خوض الزمالك لمباراته فى برج العرب.