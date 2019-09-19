شكرا لقرائتكم الزمالك يعدل موعد مباراة فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع المصدر ذاته إن الزمالك قام بإخطار الاتحاد الإفريقى بالموعد الجديد وتقرر إقامة المباراة فى الثامنة مساءً ولكن طلب الأبيض خوض اللقاء فى بتروسبورت وهو ما يتعارض مع إقامة لقاء الأهلى فى القاهرة أيضاً فى نفس اليوم الموافق 28 من شهر سبتمبر الجارى على استاد السلام مع كانو سبورت لذلك سيكون الاتجاه الأقرب هو خوض الزمالك لمباراته فى برج العرب.
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