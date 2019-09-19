شكرا لقرائتكم "فرانس فوتبول" تخصص جائزة لأفضل حارس مرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مجلة فرانس فوتبول، يوم الخميس، إن أفضل حارس مرمى في العالم في كرة القدم سيتسلم جائزة "ياشين" التي تحمل اسم حارس الاتحاد السوفيتي السابق ليف ياشين خلال حفل الكرة الذهبية.

وياشين، الذي لعب للاتحاد السوفيتي بين‭ ‬عامي 1954 و1967، هو حارس المرمى الوحيد الفائز بالكرة الذهبية في 1963.

وكانت الكرة الذهبية تمنح قديما لأفضل لاعب في أوروبا عبر تصويت الصحفيين لكنها صارت جائزة عالمية الآن وسُمح للمدربين وقادة المنتخبات بالمشاركة في التصويت.

وقالت فرانس فوتبول إن قائمة العشرة المرشحين لجائزة أفضل حارس ستعلن يوم 21 أكتوبر المقبل، ويقام حفل الكرة الذهبية يوم الثاني من ديسمبر.