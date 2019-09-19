شكرا لقرائتكم سان جيرمان يذل ريال مدريد.. وأتلتيكو يفرض التعادل على يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قاسية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته صفر - 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء في المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل كلوب بروغ البلجيكي مع ضيفه غلطة سراي التركي بدون أهداف.

وتصدر سان جيرمان، الباحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غلطة سراي وكلوب بروج، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما قبع الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل خلال اللقاء، حيث جاء فوزه عن جدارة واستحقاق، وكان بإمكان لاعبيه مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ الذي لازمهم، فيما قدم الريال أداء باهتا للغاية، وظهر نجومه كالأشباح في الملعب، ليتلقى خسارة مستحقة.

وتقدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لسان جيرمان في الدقيقة 14، قبل أن يعود نفس اللاعب لهز الشباك من جديد في الدقيقة 33، فيما تكفل توماس مونييه بتسجيل الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2 -2 ، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالمسابقة، والتي شهدت فوز لوكوموتيف موسكو الروسي على باير ليفركوزن الألماني 2 /1 .

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و في المباراة الأولى ،تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل المكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.

وسيكون باير ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة في الجولة الثانية أمام يوفنتوس الإيطالي في مدينة تورينو الإيطالية، فيما يتوجه أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الروسية موسكو لمواجهة لوكوموتيف موسكو في الأول من أكتوبر المقبل.

وفاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه ريد ستار الصربي 3 - صفر، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات والتي شهدت تعادل أولمبياكوس اليوناني مع توتنهام الإنجليزي 2 - 2 .

وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز 3 - صفر على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لدينامو زغرب الكرواتي 4- صفر على ضيفه أتالانتا الإيطالي.

وتصدر دينامو زغرب ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على مانشستر سيتي، فيما احتل شاختار وأتالانتا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.