شرط جزائي وتصريحات متضاربة.. مصير إيهاب جلال مع الفراعنة في مهب الريح

كتب: ضياء السقا

انتشرت خلال الساعات الماضية، تصريحات متضاربة، بشأن تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

فبعد خروج تسريبات من اتحاد الكرة بتولي إيهاب جلال، منصب المدير الفني للفراعنة، خرجت تصريحات متضاربة من سمير حلبية، رئيس النادي المصري، تؤكد أنه اعتذر عن المهمة.

وقال سمير حلبية، في تصريحات لـ"صدى البلد" إن إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدي، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس نادي المصري: "اللجنة الخماسية تدير الكرة المصرية بعشوائية، والوضع أصبح أسوأ مما كان عليه".

Advertisements

بعد ذلك نفى سمير حلبية، إصداره أي تصريحات تتعلق بالمدير الفني للفريق إيهاب جلال وموقفه من تدريب المنتخب الوطني، ردًا على ما تناقلته بعض المواقع من تصريحات نسبت له أكد فيها اعتذار إيهاب جلال عن تدريب المنتخب ورغبته في الاستمرار بمقعد القيادة الفنية للمصري، بحسب المصري اليوم.

وفي سياق متصل، بات تولي إيهاب جلال، الإدارة الفنية للمنتخب، مهددًا بالفشل، بعد تمسك إدارة النادي البورسعيدي، بالشرط الجزائي، والمقدر بـ3 ملايين جنيه.

وبحسب "البوابة سبورت"، فإن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، طالبت وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل لإقناع حلبية بالتنازل عن الشرط الجزائي.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، قد استقر على التشكيل النهائى للجهاز الفني للمنتخب الوطني، والذي يتكون من إيهاب جلال مديرا فنيا، والمدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفي ومحمد شوقي ومصطفي كمال مدربا للحراس، وعماد متعب مديرا للمنتخب، على أن تستكمل الأجهزة الطبية والإدارية خلال الساعات المقبلة.