تصنيف الفيفا.. بلجيكا تتصدر والسنغال الأولى أفريقيًا.. و4 منتخبات عربية في قائمة الـ50

الموجز

لم تتغير صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات هذا الشهر إذ ظلت بلجيكا في الصدارة بينما تقدمت فرنسا مركزًا واحدًا لتتفوق على البرازيل التي تراجعت المركز ذاته فيما حافظت تونس على صدارة المنتخبات العربية.

كما تراجعت ألمانيا مركزا واحدا لتحل في المرتبة السادسة عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات العالم، التي لا تزال تتصدرها بلجيكا.

وخسر المنتخب الألماني هذا الشهر مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020 أمام هولندا، التي ارتقت ثلاث مراكز لتحل في المرتبة الثالثة عشر بتصنيف الفيفا.

وتصدر المنتخب التونسي بالمركز الـ29 في صدارة المنتخبات العربية، وهو المركز ذاته الذي احتلته الشهر الماضي متأخرة بتسعة مراكز عن السنغال الأولى في أفريقيا.

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وجاءت منتخبات إنجلترا والبرتغال وأوروغواي في المراكز من الرابع للسادس وإسبانيا تقدمت مركزين لتحتل المركز السابع تليها كرواتيا وكولومبيا والأرجنتين في المراكز من الثامن للعاشر في التصنيف الذي أصدره الفيفا يوم الخميس.

وتقدمت الجزائر بطلة أفريقيا مركزين لتصبح في المركز الـ38 تليها المغرب مباشرة متقدمة مركزين أيضًا عن الشهر الماضي، لكن نيجيريا تقدمت عليهما في المركز الـ34.

واحتفظ منتخب مصر بمركز الشهر الماضي وهو الـ49 عالميًّا والرابع عربيًّا يليه ”غانا“ في المركز الـ51 عالميًّا بينما تقدمت الكونغو الديمقراطية للمركز الـ55.

وجاء منتخب قطر بطل آسيا في صدارة المنتخبات العربية في القارة بالمركز الـ62 محافظًا على مركزه الشهر الماضي يليه الإمارات في المركز الـ66 ثم السعودية 70 والعراق 79 بعدما تراجع مركزين.

وتقدمت سلطنة عُمان ثلاثة مراكز عن الشهر الماضي لتصبح في المركز الـ84 ثم سوريا 85 بعد تقدمها مركزين فيما احتلت إيران صدارة المنتخبات الآسيوية في المركز الـ23.