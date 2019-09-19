مصدر لمصراوي: البدري يعود على طاولة اتحاد الكرة لقيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

على الرغم من الاتفاق المبدئي الذي تم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين المدرب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، إلا أن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي عاد من جديد على طاولة الجبلاية لتدريب الفراعنة.

وتواصل اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة البحث عن مدير فني "محلي" وذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري وذلك عقب خروج مصر من الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد توصلوا لاتفاق مع إيهاب جلال من أجل قيادة المنتخب مع تواجد طارق مصطفى كمدرب عام ومحمد شوقي وحمد إبراهيم في منصب المدرب المساعد وعماد متعب مديرًا للمنتخب.

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وعلم الخليج 365 أن عدد من النقاط مازالت عالقة بين جلال وبين اتحاد الكرة ولم تُحسم بعد، مما جعل الجبلاية تعود من جديد للتفكير في حسام البدري من أجل انقاذ الموقف.

ومن جانبه قال سمير حلبية رئيس المصري من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إن جلال أخطره بأنه مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.

وكان هناك عدد من الأسماء على طاولة اتحاد الكرة من أجل تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة مثل حسن شحاتة، وحسام البدري، إيهاب جلال.

ولم يخض المنتخب الوطني أي مباريات خلال فترة التوقف الدولي الماضية والتي كانت في بداية الشهر الجاري وذلك لعدم تواجد مدير فني لبطل إفريقيا السابق.