خاص.. رئيس المصري يكشف موقف إيهاب جلال النهائي من قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق أبلغه بأنه مستمر مع النادي البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصادر في اتحاد الكرة قد كشفت عن اقتراب جلال من تولي تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي رحل عن تدريب المنتخب عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي جرت على أرض مصر.
وأضاف حلبية من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "تلقيت اتصالاً من إيهاب جلال المدير الفني للفريق يُخبرني أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة".
وعن موقف جلال من تدريب المنتخب قال حلبية: "ليس لدي أي معلومة في هذا الشأن".
ويتأهب المصري لخوض أولى مبارياته في الدوري يوم الأحد المقبل وذلك عندما يواجه حرس الحدود.
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