اللجنة الاستشارية ترفض دعوى الثلاثي الهابط ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
رفضت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الدعوى المقدمة من الثلاثي بتروجيت والداخلية والنجوم المستعجلة ضد اتحاد الكرة من أجل توقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ قرعة الدوري للموسم الجديد (2019 - 2020).
وكانت الأندية الثلاثة والتي هبطت لدوري الدرجة الثانية أقامت دعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم.
وقررت اللجنة رفض الجانب المستعجل وإحالتها للموضوع، فالطلبات تدور حول أن الأندية الثلاثة متضررة من عدم تنفيذ اتحاد الكرة للحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإعادتهم للدوري الممتاز والسابق الفصل فيه من اللجنة الاستشارية وبالتالي تعتبر الدعوى المنظورة إشكالاً معكوسًا ينحسر عنه اختصاص اللجنة الاستشارية بنظر الشق المستعجل.
وأحالت اللجنة الاستشارية الجانب الموضوعي للهيئة التحكيمية المختصة بنظر الموضوع.
جدير بالذكر أن عثمان دسوقي المشرف على فريق الكرة أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ناديه حصل على حكم قضائي بإلغاء الهبوط.
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