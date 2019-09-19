موعد مباراة مانشستر يونايتد وإف سي أستانا في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس مواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره فريق إف سي أستانا الكازاخستاني وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الأوروبي موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. موعد مباراة مانشستر يونايتد و إف سي أستانا : تنطلاق مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره أولد ترافورد فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر. التاسعة بتوقيت مصر. الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية. Advertisements الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و إف سي أستانا : تذاع مباراة مانشستر يونايتد و إف سي أستانا بشكل حصري عبر قناة " bein sports HD 1".

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