خرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن صمته للحديث عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا بشأن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز عقب انتهاء الموسم الجاري. صلاح عن صفوف الريدز عقب انتهاء الموسم الجاري. وقال كلوب :"صلاح ليس للبيع وكذلك ماني أيضا، ولا نفكر في بيع أياً منهما خلال الفترة المقبلة". نفكر في بيع أياً منهما خلال الفترة المقبلة". وأضاف:" من الطبيعي أن تتنافس الأندية الكبيرة على ضم الثنائي بصفتهما من أفضل لاعبي العالم لكني أرغب في استمرارهم لحصد مزيد من الألقاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.