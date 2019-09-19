مدرب الإسماعلي يعلن قائمة مواجهة الجونة في افتتاح الدوري الممتاز

أعلن الصربي ميودراج يستيش المدير الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة السبت المقبل، في افتتاحية الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الاسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي. محمد مجدي. خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد مجدي الجمل. مجدي الجمل. خط الوسط: عماد حمدي – محمود دونجا – محمد بيومي – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – وجية عبد الحكيم – أحمد مدبولي – بكيتي سيلفا. خط الهجوم: محمد حمدي زكي – شيلونجو – محمد الشامي.

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