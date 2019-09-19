كوكا يقود تشكيل براجا المتوقع أمام ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

يستعد سبورتنج براجا البرتغالى، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، لمواجهة وولفرهامبتون الإنجليزى، فى التاسعة مساء اليوم بملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات

بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المتوقع أن يقود كوكا التشكيل الاساسي لفريق سبورتنج براجا فى مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون.

وأوقت قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبى "اليوروباليج"، وولفرهامبتون الإنجليزي، مع سبورتنج براجا البرتغالى ضمن منافسات المجموعة الـ11، التي تشهد كذلك مباراة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر.