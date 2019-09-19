رفض الدعوى المستعجلة من بتروجيت والنجوم والداخلية ضد اتحاد الكرة

رفضت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجلة التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ قرعة جدول الدوري العام التي أجريت لموسم 2019/2020. كانت الأندية الثلاثة أقامت الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم. العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم. قررت اللجنة الاستشارية رفض الجانب المستعجل وإحالتها للموضوع حيث إن الطلبات تدور حول أن الأندية الثلاثة متضررة من عدم تنفيذ اتحاد الكرة للحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإعادتهم للدوري الممتاز والسابق الفصل فيه من اللجنة الاستشارية وبالتالي تعتبر الدعوى المنظورة إشكالًا معكوسًا ينحسر عنه اختصاص اللجنة الاستشارية بنظر الشق المستعجل. وإحالتها للموضوع حيث إن الطلبات تدور حول أن الأندية الثلاثة متضررة من عدم تنفيذ اتحاد الكرة للحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 بإعادتهم للدوري الممتاز والسابق الفصل فيه من اللجنة الاستشارية وبالتالي تعتبر الدعوى المنظورة إشكالًا معكوسًا ينحسر عنه اختصاص اللجنة الاستشارية بنظر الشق المستعجل. أحالت اللجنة الاستشارية الجانب الموضوعي للهيئة التحكيمية المختصة بنظر الموضوع.

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