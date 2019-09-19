قبل قمة السوبر.. عبدالمنعم شطة يكشف الفرق بين ميتشو وفايلر

تحدث عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي الأسبق، والمدير الفني للاتحاد الأفريقي السابق، عن الفرق بين بيريز ميتشو، المدير الفني للزمالك، ورينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.
قال شطة، خلال تصريحاته لـ"الوفد": يوجد فرق كبير بين ميتشو وفايلر، حيث إن الأول عاش في أفريقيا أكثر من ١٠ سنوات، واحتك باللاعبين العرب والأفارقةمن خلال تدريبه الهلال السوداني، ويعلم جيدًا طبيعة اللاعب المصري.
جدير بالذكر، أن الأهلي يستعد لمواجهة القمة أمام الزمالك، مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب، في مباراة تحديد بطل السوبر المصري.
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