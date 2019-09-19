أكد عبد المنعم شطة لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على قوة مباراة السوبر المصري بين المارد الأحمر والزمالك، مشيراً أن تلك المباراة لها حسابات خاصة.
و قال شطة فيتصريحات خاصة للوفد،
وأشار نجم الأهلي السابق، أنهمن الصعب تحديد أو توقع بطل السوبر، مشيراً إلي أن الفريق الأكثر استقرارًا سيكون هو الفائز.
وأضاف :" الجماهير لها دور كبير جداً في هذة المباراة رغم قلة عدد الحضور وكنت اتمني أن يزيد عدد الجمهور لما له أثر على اللاعبين من حيث الإبداع والأداء الجيد".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الأهلي السابق: السوبر قمة كبيرة بين الأهلي والزمالك ولا يمكن توقع الفائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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