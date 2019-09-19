لاعب الأهلي السابق: السوبر قمة كبيرة بين الأهلي والزمالك ولا يمكن توقع الفائز

أكد عبد المنعم شطة لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على قوة مباراة السوبر المصري بين المارد الأحمر والزمالك، مشيراً أن تلك المباراة لها حسابات خاصة.

و قال شطة في‎تصريحات خاصة للوفد،

أن مباراة السوبر ستكون مباراة كبيرة بعد أن فوز الزمالك بالكونفدرالية وكأس مصر، وهذا الأمر سينعكس على اهتمامات النادي الأهلي بهذه البطولة.

وأشار نجم الأهلي السابق، أنه

من الصعب تحديد أو توقع بطل السوبر، مشيراً إلي أن الفريق الأكثر استقرارًا سيكون هو الفائز.

وأضاف :" الجماهير لها دور كبير جداً في هذة المباراة رغم قلة عدد الحضور وكنت اتمني أن يزيد عدد الجمهور لما له أثر على اللاعبين من حيث الإبداع والأداء الجيد".