جمال بلماضي يعتذر عن عدم تدريب أهلي جدة

اعتذر الجزائري جمال بلماضي عن عدم تولي مهمة تدريب الفريق الأول بنادي أهلي جدة بسبب ارتباطه بالمنتخب الجزائري، وإصراره على مواصلة المشوار مع المنتخب ما يمنعه من قبول العرض. المشوار مع المنتخب ما يمنعه من قبول العرض. كانت إدارة نادى أهلى جدة قدمت عرضاً رسمياً إلى جمال بلماضي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي، عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. إلى جمال بلماضي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي، عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. يذكر أن إدارة نادى أهلى جدة عرضت على جمال بلماضي راتبًا شهريًا يبلغ ١٨٠ ألف يورو.

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