إيهاب جلال يُنهي الجدل مع الاتحاد المصري

قدم المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي “إيهاب جلال” اعتذاره عن تولي مسؤولية تدريب المنتخب المصري الأول خلفًا للمدرب المكسيكي “خافيير أجيري”، لتفضيله الاستمرار مع ناديه في الموسم الكروي الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية.

واحتل إيهاب جلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع المقاولون العرب ومصر المقاصة والإسماعيلي، ليترشح إلى بطولة الكونفدرالية.

واستطاع الفريق البورسعيدي تحقيق الفوز في مباراة ذهاب دور الـ 32 الأول من الكونفدرالية بأربعة أهداف لهدف خارج قواعده أمام نادي مليندي زنجبار.

وأكد رئيس النادي المصري «سمير حلبية» في تصريحات صحفية، حقيقة رغبة إيهاب جلال في مواصلة مشروعه في بورسعيد خلال الموسم الجديد 2020/2019، وإنه أبلغ أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الاربعاء، بأنه يود البقاء مع المصري البورسعيدي.

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وأضاف “لديّ معلومات بأنه أخبر أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم برغبته في مواصلة مسيرته مع المصري، واستكمال مشروعه ومشواره مع الفريق، خاصةً أن لديه طموحات مع الفريق في الدوري الجديد وبطولة الكونفدرالية”.

وعاد مدرب الأهلي الأسبق والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، والرئيس الحالي لنادي بيراميدز “حسام البدري” إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب منتخب مصر الأول جنبًا إلى جنب مدرب نادي سموحة “حسام حسن”.

وكان رئيس نادي سموحة “فرج عامر” قد نفى إمكانية رحيل “حسام حسن وإبراهيم حسن”، لعدم تلقيهما لأي اتصال من رئيس الاتحاد المصري المؤقت “عمرو الجنايني”.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “لم يتصل الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أو أي من السادة الأعضاء بحسام حسن وإبراهيم حسن، وإن كان هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام حسن لإدارة المنتخب، ولا أحد يدرك ما تخبئه الساعات القليلة القادمة”.