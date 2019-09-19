رياضة | السبب وراء إستبعاد إيهاب جلال عن تدريب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب وراء إستبعاد إيهاب جلال عن تدريب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك النادى المصري بالحصول على الشرط الجزائي فى عقد المدير الفنى للفريق إيهاب جلال والذى يقترب من الوصول ل 3 ملايين جنيه، مما أدي ذلك لإبعاد إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وأكد مصدر داخل النادي المصري لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :" رحيل إيهاب جلال عن المصري بالطبع سيسبب أزمة كبيرة لنا خاصة وأن بطولة الدورى ستبدأ خلال أيام بخلاف المشاركة الإفريقية وأيضاً بعد أن قام اللاعبين بحفظ طريقة المدرب خلال الفترة الماضية وفترة الإعداد الكبيرة للفريق وأيضاً إختيار اللاعبين التى تتناسب مع طريقته ".

وبذلك يعود الأمر لنقطة الصفر مرة أخري بين المرشحين ال 4 لتدريب المنتخب وهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري.

وإقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بالإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال ساعات والذى سيقود الفراعنه خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.