رياضة | دول شمال أفريقيا ترسم ملامح السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول شمال أفريقيا ترسم ملامح السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً مباراة السوبر المصري والتي تجمع بين فريقي الاهلي ضد الزمالك على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية وكلا الفريقين يتوفر على عدد من اللاعبين أصحاب الجنسيات العربية والذين جلبهم المارد الأبيض والشياطين الحمر خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضم الاهلي بين طياته وفي تشكيلته الأساسية كلاً من الظهير الأيسر علي معلول بالإضافة إلى المهاجم المغربي الدولي وليد أزارو فيما يلعب لصفوف فريق نادي الزمالك كلاً من متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي ومواطنه الظهير الأيمن حمدي النقاز والثلاثي المغربي بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الطريقة التي سيلعب بها كلا الفريقين والتي ستكون بنكهة شمال إفريقيا.

ثنائي الأهلي علي معلول ووليد أزارو



يعتبر التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي واحد من أهم لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة الماضية فهو يعتبر مفتاح اللعب الأبرز في الفريق وله دور كبير وفعال في الأهداف التي سجلها النادي الأهلي في شباك المنافسين.