رياضة | تاريخ ملاعب السوبر المصري.. القاهرة وش السعد على القطبين.. والكلية الحربية نصير الغلابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ ملاعب السوبر المصري.. القاهرة وش السعد على القطبين.. والكلية الحربية نصير الغلابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، لمتابعة لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويستضيف استاد برج العرب نهائي كأس السوبر المصري للمرة الثانية في تاريخ البطولة التي أنطلقت عام 2001، حيث سبق واستضاف النسخة الحادية عشر من البطولة التي أقيمت يوم 9 سبتمبر 2012 وجمعت بين الأهلي وإنبي، وانتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ ملاعب كأس السوبر المصري منذ إنطلاق البطولة عام 2001:-

استاد القاهرة

استضاف استاد القاهرة الدولي 7 نسخ من بطولة السوبر المصري، وجاء التتويج باللقب خلالها للأهلي "5 ألقاب" والزمالك "لقبين"، ولم ينجح أي فريق أخر في حصد لقب البطولة على أرضية الملعب العريق.

أول نسخة لبطولة السوبر المصري عام 2001 أقيمت على استاد القاهرة الدولي وجمعت بين الزمالك وغزل المحلة، وانتهت بفوز الفارس الأبيض 2-1، كما كان نفس الملعب شاهدًا على ثاني تتويج للفارس الأبيض بلقب البطولة المحلية عام 2002، علي حساب فريق المقاولون العرب بالفوز عليه 1-0.

استضاف استاد القاهرة أيضًا لقاء السوبر المصري عام 2006 الذي جمع الأهلي وإنبي، وانتهي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، كما توج الأهلي بلقب البطولة عام 2007 علي أرضية هذا الملعب التاريخي بعدما تغلب علي فريق الاسماعيلي 4-2 بركلات الترجيح.

وفي عام 2008 تقابل الأهلي مع الزمالك في قمة نارية على استاد القاهرة، انتهت بفوز المارد الأحمر 2-0، وتوج الأهلي بلقب البطولة عام 2010 علي حساب حرس الحدود بالفوز عليه 1-0 في نفس الملعب.

أما آخر نسخة من بطولة السوبر المصري أقيمت على استاد القاهرة كانت عام 2014 بين الأهلي والزمالك، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح.

استاد الكلية الحربية

استضاف استاد الكلية الحربية 3 نسخ لبطولة السوبر المصري، الأولي كانت عام 2003 بين الأهلي والزمالك وانتهت بفوز المارد الأحمر 3 - 1 بركلات الترجيح.

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أما النسخة الثانية كانت عام 2004 وفاز بها المقاولون العرب على الزمالك 4-2 ليصبح أول بطل للبطولة من خارج "القطبين".

أما آخر نسخة لبطولة السوبر أقيمت على استاد الكلية الحربية جمعت بين الأهلي وحرس الحدود عام 2009 وفاز بها الفريق العسكري 2-0.

يذكر أن المقاولون العرب وحرس الحدود هما فقط من حصدوا لقب السوبر المصري من خارج "القطبين" والمثير أن تتويج الفريقين باللقب جاء على أرضية استاد الكلية الحربية.

استاد المقاولون العرب

استضاف استاد المقاولون العرب نسخة وحيدة لبطولة السوبر المصري عام 2005 جمعت بين الأهلي وانبي وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد وتوج بلقب البطولة.

استاد برج العرب

استاد "برج العرب" ملعب مباراة النسخة 16 لبطولة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم، استضاف لقاء السوبر مرة وحيدة سابقة جمعت بين الأهلي وانبي عام 2012 وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

- استاد هزاع بن زايد

أقيمت بطولة السوبر المصري على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات مرتين، الأولي كانت عام 2015 وجمعت بين الأهلي والزمالك وانتهت بفوز أبناء التتش 3-2، أما الثانية كانت النسخة الماضية للبطولة وجمعت بين المصري البورسعيدي والأهلي وفاز بها المارد الأحمر ايضًا بهدف دون مقابل.

استاد محمد بن زايد

أقيمت نسخة وحيدة من بطولة السوبر المصري علي استاد محمد بن زايد بالإمارات موسم 2015 - 2016 وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3 - 1 بركلات الترجيح.