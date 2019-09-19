رياضة | 10 حقائق عن السوبر المصري...الأهلي يمتلك اليد العليا والزمالك يطمح للثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 حقائق عن السوبر المصري...الأهلي يمتلك اليد العليا والزمالك يطمح للثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والمصرية نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ مساء الجمعة لمتابعة أقوى مباريات الديربي بين الأهلي والزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

وينتظر متابعي كرة القدم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أشده بسبب ما تحمله من وجبة كروية دسمة قادرة على إشباع نفس المتابع الكروي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة؛ بعدما تم تعديل الموعد من الساعة الثامنة لأسباب أمنية.

وأعلن مسئولو الجبلاية؛ عن الاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور 10 ألاف متفرج للقمة؛ بواقع 5 آلاف متفرج من كل فريق؛ على أن يحصل بطل السوبر على كأس جديدة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم 10 معلومات عن مواجهات الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر من خلال التقرير الآتي:-

1- قمة السوبر المقبلة ستحمل رقم 164 فى تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك؛ بمختلف البطولات.

2_ حقق الأهلى الفوز على الزمالك في 68 مواجهة بجميع المسابقات والبطولات؛ مقابل فوز الزمالك في 37 مباراة؛ والتعادل بينهما حدث في 59 مواجهة.

3- نجح الأهلى في تسجيل 223 هدفا فى شباك الزمالك بمختلف المباريات، بينما أحرز الأبيض 157 هدفا.

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4- يعتلي محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق؛ قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا فى مباريات القمة برصيد 13 هدفا.

5- يحمل حسام عاشور لاعب وقائد الأهلي الحالي؛ الرقم القياسي في عدد المشاركات بمباريات القمة برصيد 40 لقاء؛ ويليه عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق برصيد 29 مباراة.

6- الأهلي لعب أمام الزمالك في مباراة السوبر 5 مواجهات سابقة.

7- الأهلي توج بكأس السوبر على حساب الزمالك؛ في أربع مواجهات فيما نجح الزمالك في الفوز على الأهلي والتتويج باللقب مرة وحيدة.

8- ركلات الترجيح حسمت لقب السوبر في ثلاثة مواجهات بين الأهلي والزمالك؛ بواقع مرتين للمارد الأحمر ومرة للقلعة البيضاء؛ في تم حسم الكأس في مواجهتين بالوقت الأصلي.

9- الأهلي نجح في تسجيل 5 أهداف في شباك الزمالك؛ بينما أحرز الزمالك هدفين فقط.

10- أخر مواجهة جمعت الناديين انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد فى الجولة المؤجلة من الإسبوع السابع عشر للدوري المنصرم.

