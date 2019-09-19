رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمقرر لها السابعة مساء الجمعة القادم، على أرضية استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 – 2018.

وشهدت بطولة السوبر إقامة 15 نسخة سابقة منذ انطلاقها عام 2001، وستكون مباراة الأهلي والزمالك غدا بالنسخة رقم 16 للبطولة، بينما تم إلغاء البطولة عامي 2011، 2013 بسبب الظروف السياسية بالبلاد، وتقام مباراة غدا بين أول بطل للسوبر وهو الزمالك في نسخة 2001 وبين الفرق الأكثر تتويجا بها وهو الأهلي برصيد 10 ألقاب .

ومواجهة الغد ستكون السادسة بين الفريقين على لقب السوبر حيث تقابل الأهلي مع الزمالك في 5 مواجهات سابقة ببطولة كأس السوبر المصري توج المارد الأحمر باللقب 4 مرات، وخسر اللقب لصالح الفارس الأبيض مرة وحيدة:

وفي الموضوع التالي يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .