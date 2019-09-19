رياضة | جعفر: حسام حسن أحق بتدريب المنتخب من إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جعفر: حسام حسن أحق بتدريب المنتخب من إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق رفضه لاختيارات اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بتولي إيهاب جلال المسئولية الفنية للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكد جعفر في تصريحات خاصة أن حسام حسن هو الأحق بتولي تدريب منتخب مصر لأجدر من كل النواحي والأفضل من بين كل المرشحين على الساحة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن قيام أعضاء اللجنة بتقييم حسن شحاتة والمفاضلة بينه وبين بعض المرشحين الآخرين غير مقبول على الإطلاق بسبب التاريخ الكبير للمعلم والانجازات التي حققها للكرة المصرية.

وواصل فاروق جعفر: "لا مشكلة لدي في اللجنة المؤقتة وإدارتها للكرة المصرية لكن اختيار مدرب المنتخب الوطني أمر يحتاج إلى وجود خبراء في كرة القدم ونجوم قدامى كبار لديهم دراية كاملة بكل الأمور لكن ما يحدث غير مقبول على الإطلاق".

وحول مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي، قال: "من الصعب الحديث عن أي فنيات قبل المواجهة، مباريات القمة عادة ما تكون خارج التوقعات ولها ظروفها الخاصة وبحسب طبيعة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وقت المواجهة فقط">

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن وجود بعض المعايير في اختيار مدرب المنتخب الجديد ولم يتم بشكل عشوائي، حيث استندت اللجنة المؤقتة في اختياراتها إلى معايير فنية كبيرة غير مسبوقة في مجال الرياضة المصرية شملت جمع المعلومات والسير الذاتية والمقابلات الشخصية وتحليل الإحصائيات عبر برامج إلكترونية متطورة بجانب الاستعانة بآراء خبراء وشيوخ الكرة المصرية لسؤالهم عن أسباب وما هي الصفات الواجب توافرها فى الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وتضمنت جلسات الاستماع الاستعانة بآراء شيوخ الرياضة المصرية، مثل الكابتن طه إسماعيل وعلي أبو جريشة وعبد المنعم الحاج وآخرين من كبار المهنة فى أوقات مختلفة طوال الوقت الماضية لتحديد معايير فنية لاختيار من هم يقودون المنتخب في الفترة القادمة.

وحتى الآن يبرز اسم إيهاب جلال مرشحًا بقوة كمديرا فنيا للفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجييري، ويضم جهازه المعاون كلا من: حمد إبراهيم، طارق مصطفي، محمد شوقي، ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمي، وعماد متعب مديرا للكرة.

وعقدت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، اجتماعًا بمراقبي المباريات، بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد بالجزيرة، تخلله محاضرة تثقيفية ألقاها اللواء محمد علي، واسماعيل والي المحاضر الدولي بالاتحاد الإفريقي، الذي قام بشرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم وطبيعة الدور الذي يقوم به مراقب المباراة.