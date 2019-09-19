رياضة | هل يجمع سوبر الأهلي ضد الزمالك شمل مرتضى والخطيب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يجمع سوبر الأهلي ضد الزمالك شمل مرتضى والخطيب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباراة الأهلي ضد الزمالك والتي تجمع الفريقان يوم غد الجمعة لحساب مباريات بطولة السوبر المصري صراع من نوع خاص خارج أرضية الملعب على مستوى إدارة القطبين بعد أن دخل مرتضى منصور ومحمود الخطيب في مشاحنات وصلت إلى ساحات المحاكم في أكثر من مناسبة الأمر الذي أشعل المباراة قبل بدايتها.

ومن المنتظر أن يلعب الفريقان في لقاء السوبر المؤجل من الموسم الماضي 2017 – 2018 بعدما توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب الدوري فيما أحرز نادي الزمالك بطولة كأس مصر بفوزه على فريق نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز المشاحنات التي دارت بين إدارتي الأهلي والزمالك خلال الآونه الاخيرة.

الكلمة العليا

تعتبر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من المباريات التي ستحكم بصورة كبيرة مدى رضا جمهور الفريقين عن مجلس الإدارة فالمباراة دائماً ما تكتسي بأهمية خاصة حيث يحتفل الفائز مرتين الأولى لتحقيق الفوز والمرة الثانية كون النتيجة جاءت على حساب الغريم التقليدي واللدود.

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وكان مجلس إدارة الفريق الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تعرض وواجه سيلًا من الانتقادات بعد خسارة مباراة القمة الأخيرة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي برغم أن المباراة لم تكن مؤثرة " تحصيل حاصل " وتسببت تلك الخسارة في الإطاحة بخالد جلال واتخاذ قرار تعيين مدير فني أجنبي.

فيما واجه محمود الخطيب نفس السيل من الإنتقادات بعد الخروج المهين الذي تعرض له الفريق على يد فريق نادي بيراميدز بهدف واحد مقابل لا شيء وتسببت أيضاً في إقالة المدير الفني للمارد الأحمر الأوروجوياني مارتن لاسارتي والإستعانة بالسويسري رينيه فايلر.

انقطاع حبال الود

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري اللجوء إلى المحاكم ورفع بعض الدعاوي القضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب الهجوم المستمر الذي دائماً ما كان يقوم به على مجلس إدارة النادي الأهلي والتجاوزات التي قام بها في حق بعض اللاعبين.

وواجه رئيس الزمالك تلك المقاطعة ورفع القضايا بسخرية كبيرة وأكد في أكثر من مناسبة أن الخطيب غير قادر على قيادة مجلس إدارة نادي كبير بحجم النادي الأهلي الأمر الذي جعل حبال الود بين الإدارتين تنقطع تماماً منذ تلك المرحلة التي حدثت فيها تلك المناوشات.

ويبقى السؤال الأبرز في تلك المرحلة هل يحضر محمود الخطيب مباراة السوبر ويلتقي مع مرتضى منصور أم سيتخلف عن حضور اللقاء من الملعب لتجنب الصدام مع رئيس الزمالك الذي حتماً سيحضر لتسليم الكأس والميداليات الذهبية والفضية؟