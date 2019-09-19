شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة جماهيرية تجاه نجم الميرنجي بعد كارثة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

تسببت الهزيمة المذلة لـ«ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان» في انطلاق عاصفة جماهيرية ضد الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، نجم الميرنجي الذي استحوذ فرصة المشاركة أساسيًا لحماية عرين الفريق الأبيض، ليرحل على اثره كيلور نافاس عن الفريق

سخط جماهيري على نجم الميرنجي بعد زلزال مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه قد شنت الجماهير المدريدية سخطها على نجم الميرنجي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما ظهر بشكل متواضع خلال مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، ليواصل مسيرته الهزيلة رفقة الفريق.

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وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أنه وبالرغم من المستوي الهزيل الذي يقدمه خط دفاع الفريق، إلا أن تيبوا كورتوا يفشل في أغلب الاختبارات التي يتعرض لها، على عكس العديد من الحراس اللذين ينجحون في التصدي لما هو غير عادي، من أجل حماية الفريق .

مباراة ريال مدريد ضد باريس سان وإهانة النادي الملكي

وكان قد سقط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، وسط تراجع تام من كتيبة زين الدين زيدان، والتي استقبلت الهداف الثالث والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق البلجيكي توماس مونيه .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة 3 في صدارة المجموعة الأولى، فيما تقاسم الثنائي كلوب بروج وجلطة سراي التركي المركز الثاني بنقطة لكل منهما، فيما يقبع ريال مدريد في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط .