شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحلق في سماء البرنابيو بعد كارثة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

شهد ملعب حديقة الأمراء فوز باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

مورينيو يعود لحسابات بيريز بعد فضيحة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز لازال يثق في قدرات الفرنسي زين الدين زيدان، للخروج بالفريق من النفق المظلم، بالرغم من الخسارة المذلة التي تعرض لها ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، إلا أن هناك بعض التقارير السرية الصادرة من داخل أروقة النادي الأبيض، أن اسم البرتغالي جوزيه مورينيو عاد من جديد لحسابات القرش الأبيض بيريز، حال استمرار البلانكوس على نهج الموسم الماضي.

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مباراة ريال مدريد ضد باريس سان وإهانة النادي الملكي

وكان قد سقط ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، حيث افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36، وسط تراجع تام من كتيبة زين الدين زيدان، والتي استقبلت الهداف الثالث والأخير في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق البلجيكي توماس مونيه .

وبهذه الهزيمة الثقيلة، حقق ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، العديد من الأرقام السلبية، حيث فشلت كتيبة زين الدين زيدان في تسديد أي كره على المرمى في مباراة ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2003/2004.

كما أنه قد خسر ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في افتتاح مبارياته بدوري الأبطال لاول مرة مُنذ عام 2006 ضد ليون، بالإضافة إلى أنه ولأول مرة خلال العقد الأخير يفشل في تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة، خلال 578 مباراة.