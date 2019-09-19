باتمان المصري في نادي ألميريا الإسباني مع مذيع الشارع (فيديو)

تواصل القناة الرسمية التابعة لنادي ألميريا الإسباني ابداعاتها، في فيديو جديد حضر فيه “باتمان المصري”، متكون في شخصية مذيع الشارع أحمد رأفت.

نشرت القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو جديد لمذيع الشارع أحمد رأفت.

وتحت عنوان "من غير لف ودوران باتمان مع الميريا عامل قالبان" جاء الفيديو ليقدم شخصية مذيع الشارع بأنها البطل الأسطوري "بات مان" .

وتنوعت أسئلة أحمد رأفت مذيع الشارع مع عدد من المواطنين عن نادي ألميريا الإسباني والمعلومات الكروية المختلفة.

كيف تأثر الدوري السعودي برحيل تركي آل الشيخ

وتأثر الدوري السعودي برحيل المستشار تركي آل الشيخ عن رئاسة هيئة الرياضة السعودية لأنه كان يعطي اهتمامًا بالغ بالدوري السعودي، ويملك علاقات مميزة مع كل الأندية ومجالس إدارتها وكان يتدخل بنفسه من أجل حسم بعض الصفقات الكبرى في مختلف الأندية من أجل أن يصبح الدوري السعودي وجهة مميزة للأسماء الكبيرة واللامعة القادمة من الدوريات الأوروبية

رحيل المستشار تركي آل الشيخ عن منصبه كمسؤول أول عن الرياضة السعودية في شهر ديسمبر من العام الماضي، أفقد الدوري السعودي 5 أشياء كانت تميز البطولة السعودية عن غيرها من الدوريات العربية سنحاول أن نستعرضها بشكل مفصل خلال هذا التقرير الذي يأتيكم من موقع "الفجر الرياضي".

القيمة السوقية للدوري

في الأول من ديسمبر عام 2018، وقبل رحيل "آل الشيخ" عن منصبه في هيئة الرياضة السعودية، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للدوري السعودي إلى نحو 349 مليون يورو، وهو رقم قياسي بالنسبة للدوري السعودي، والآن في شهر سبتمبر من عام 2019، وصلت القيمة السوقية للدوري السعودي إلى نحو 320 مليون يورو، أي أن رحيل آل الشيخ قد فقد الدوري السعودي ما يقارب ال10% من قيمته السوقية الإجمالية.

قلة الصفقات الكبرى

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في سوق انتقالات صيف 2018، عندما كان آل الشيخ يشرف على هيئة الرياضة وبالتالي على بطولة الدوري السعودي عقدت الأندية السعودية صفقات من العيار الثقيل، وجلبت أسماء لامعة من أمثال النيجري أحمد موسى، وكذلك المغربي نور الدين أمرابط، والفرنسي جوميز، بالإضافة إلى نجم بنفيكا أندري كاريلو، وهذه أسماء جميعها كانت تلعب في واحدة من الدوريات الخمس الكبرى قبل إنتقالهم إلى السعودية

في عهد آل الشيخ أصبح الدوري السعودي يضم لاعبين تصل قيمتهم السوقية إلى نحو 14 مليون يورو كما هو الحال مع لاعب النصر، البرازيلي جوليانو، وكذلك لاعبين بـ12 مليون يورو من أمثال أحمد موسى وجوزيف دي سوزا، ولاعبين تفوق قيمتها ال8 مليون يورو من أمثال التونسي نعيم السيلتي، والسوري عمر السومة، ولاعب الرأس الأخضر جورج دجانيني.

أما سوق انتقالات 2019 في الدوري السعودي، لم يشهد أي صفقات كبرى قادرة على أن تضاهي صفقات العام الماضي على الإطلاق.

الشراكة والتوأمة مع الأندية الأوروبية الكبرى

عندما كان آل الشيخ يجلس على كرسي رئاسة هيئة الرياضة السعودية، نجح في توقيع عقود طويلة الأمد مع أندية أوروبية كبرى من أمثال مانشستر يونايتد، من أجل أن تكون هناك علاقة تؤامة بين هيئة الرياضة وبين هذه الأندية، حتى يصبح من السهل أن يذهب لاعب أو مدرب سعودي لقضاء فترة معايشة أو خوض إختبارات في هذه الأندية.

المستشار تركي آل الشيخ، له تصريح سابق قال فيه بأنه يحلم أن يكون هناك لاعب سعودي مثل "محمد صلاح" يستطيع اللاعب في أقوى أندية العالم كما يفعل الدولي المصري في السنوات الأخيرة.

وحاول آل الشيخ أن يحقق حلمه بعدة طرق، كان أخرها ذهاب أكثر من 10 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب السعودي لخوض تجارب إحترافية في إسبانيا، ومن بينهم سالم الدوسري وفهد المولد، وذلك قبل نحو 6 أشهر من بداية كأس العالم الأخيرة، ولكن التجربة لم تنجح بالشكل المطلوب وقتها، وعاد كل اللاعبين إلى الدوري السعودي من جديد.

التغطية الإعلامية

لا خلاف على كون، تركي آل الشيخ شخصية ناجحة جدًا فيما يتعلق بأمور التسويق، الرئيس الحالي لهيئة الترفيه والسابق لهيئة الرياضية، نجح في الدعاية والترويج لبطولة الدوري السعودي في الوطن العربي بشكل غير مسبوق، لدرجة جعلت البعض يصف الدوري السعودي بأنه الرقم واحد الآن بين كل الدوريات العربية.

الكل في خدمة الدوري

كانت تلك هي إحدى مقولات تركي آل الشيخ، الكل في خدمة الدوري، أي أن الأندية عليها أن تتحد من أجل أن يكون الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة، لم تكن هناك خلافات بين الأندية الكبرى على الإطلاق، كل الأمور والأزمات كانت تحل داخل الغرف المغلقة وفي اجتماعات خاصة يعقدها آل الشيخ مع مسؤولي الأندية الكبيرة في المملكة