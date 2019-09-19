شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتصدر تصنيف الفيفا والمنتخب الوطني في المركز الـ70 والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي واصل من خلاله بلجيكا تصدر المشهد، فيما احتل منتخب فرنسا الوصافة على حساب البرازيل.

صراع بلجيكا وفرنسا أوروبيًا والسعودية في المركز السابع عربيًا بتصنيف الفيفا

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وواصل منتخب بلجيكا صراعه مع نظيره الفرنسي حول تصدر تصنيف الفيفا الشهري، خصوصًا بعدما نجحت الديوك الفرنسية، في تخطي منتخب البرازيل والذي حل بدوره في المركز الثالث، متقدمًا على كلًا من إنجلترا والبرتغال أصحاب المراكز الرابع والخامس.

فيما احتل منتخب الأوروجواي المركز السادس قبل منتخب إسبانيا صاحب المركز السابع، والذي يسبق كلًا من كرواتيا وكولومبيا في المركزين الثامن والتاسع، فيما حلت الأرجنتين عاشرًا .

وجاء المنتخب الوطني السعودي في المركز السبعين عالميًا ضمن تصنيف الفيفا، والسابع عربيًا، بعد كلًا من تونس صاحبة المركز التاسع والعشرين، والجزائر في المركز الثامن والثلاثين، والمغرب في التاسع والثلاثين، ومصر في التاسع والأربعين، وقطر في المركز 62 والإمارات في المركز 66 عالميًا .