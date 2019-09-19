الجزائر تتقدم مركزين في التصنيف الشهري للفيفا وبلجيكا تحافظ على الصدارة

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الجزائر تتقدم مركزين في التصنيف الشهري للفيفا

قفز المنتخب الجزائري لكرة القدم، بطل أفريقيا، مركزين في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة أمم أفريقيا يوم 19 تموز/يوليو الماضي بعد تغلبه على المنتخب السنغالي بهدف نظيف.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الـ38 عالميا برصيد 1466 نقطة محتلا المركز الرابع في القارة الإفريقية.

واحتل المنتخب السنغالي صدارة الترتيب في إفريقيا حيث احتل المركز العشرين عالميا برصيد 1546 نقطة، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 1493 نقطة وجاء المنتخب النيجيري في المركز الثالث برصيد 1482 نقطة فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الخامس برصيد 1463 نقطة وجاء المنتخب المصري في المركز السادس برصيد 1431 نقطة.

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وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1752 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الفرنسي، بطل العالم برصيد 1725، فيما تراجع المنتخب البرازيلي، بطل كوبا أمريكا، للمركز الثالث برصيد 1719، حيث كان يحتل المركز الثاني في التصنيف الماضي.

وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1662 نقطة، وخلفه البرتغالي برصيد 1643 ثم أوروجواي برصيد 1639 نقطة، ثم الكرواتي في المركز الثامن برصيد 1625 نقطة ثم الكولومبي برصيد 1622 نقطة ثم الأرجنتيني في المركز العاشر برصيد 1614 نقطة.

وحافظ المنتخب الإيراني على صدارة الترتيب الآسيوي حيث احتل المركز الـ23 عالميا برصيد 1522 ثم المنتخب الياباني في المركز الـ31 عالميا برصيد 1490 نقطة ثم الكوري الجنوبي في المركز الـ37 عالميا برصيد 1470 نقطة، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ44 عالميا برصيد 1441 نقطة، ثم المنتخب القطري في المركز 62 عالميا برصيد 1377 نقطة.