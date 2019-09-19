شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يكشف حقيقة تصريحاته بشأن اعتذار إيهاب جلال عن تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سمير حلبية، رئيس النادي المصري، إصداره أي تصريحات تتعلق بالمدير الفني للفريق إيهاب جلال وموقفه من تدريب المنتخب الوطني، ردًا على ما تناقلته بعض المواقع من تصريحات نسبت له أكد فيها اعتذار إيهاب جلال عن تدريب المنتخب ورغبته في الاستمرار بمقعد القيادة الفنية للمصري.

وقال «حلبية»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه ليس مفوضًا من إيهاب جلال بالحديث عن هذا الموقف كما أن «جلال» جدير بالحديث عن نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف أن النادي المصري لم يخطر رسميًا حتى هذه اللحظة باختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب أو عدم اختياره، مشددًا على أن «التصريحات الصادرة عن المجموعة التي تدير اتحاد الكرة بشان تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للممنتخب تسببت في شرخ داخل الفريق وحالة قلق والفريق مقبل على مباريات في الدوري العام والكونفدرالية الأفريقية».