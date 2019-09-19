شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفض بث مبارياته لعدم التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان عن رفض بث مباريات الفريق الأول لكرة القدم لعدم التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية. وأرسل النادي خطابًا للهيئة الوطنية للإعلام برفض بث مبارياته علي الفضائيات والسماح ببثها علي القنوات الأرضية فقط. وأكد النادي أنه سيتم منع دخول سيارات البث لاستاد أسوان لنقل المباراة الأولي للفريق مع مصر المقاصة في الأسبوع الأول.

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