شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك للسابعة بدلًا من الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة تقديم موعد انطلاق مباراة السوبر المقرر إقامتها غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية بين بطل الدوري الممتاز النادي الأهلي، وبطل كأس مصر نادي الزمالك. وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من موعدها المقرر سابقًا في الثامنة مساءً.

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