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مدرب كالياري ينفي الهتافات العنصرية الصادرة من فريقه ضد لوكاكو

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الخميس 19 سبتمبر 2019

نفى ​رولاندو ماران، المدير الفني لنادي كالياري الهتافات العنصرية التي أطلقها فريقه ضد روميلو لوكاكو​ مهاجم انتر ميلان، خلال مواجهة الفريقين في من الجولة الثانية.

وقال ماران خلال مؤتمر صحافي نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا: "هذه الأعمال يجب أن تُدان، لكن على أرض الملعب لم أسمع أي هتافات ضد لوكاكو أو حتّى ضد أنتونيو كونتي، جماهير كالياري ليست عنصرية".

وأتى هذا المؤتمر قبيل مواجهة فريق جنوى يوم غد الجمعة في إفتتاح الجولة الرابعة من الدوري الايطالي. 

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