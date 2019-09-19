الخميس 19 سبتمبر 2019 أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن 4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، خلال الجولة الأولى من دوري المجموعات في ليلتي الثلاثاء والاربعاء.

وكشفت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر وسيلة التواصل الإجتماعي تويتر عن أسماء أربعة مرشّحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا (الجولة الأولى من دور المجموعات). والأسماء هي: ​أندري تير شتيغن​ من برشلونة. Advertisements ​أنخيل دي ماريا​ من باريس سان جيرمان. ​ميسلاف أورسيتش​ من دينامو زغرب. ​ارلينغ هالاند​ من رد بول سالزبورغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أربعة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في أسبوع دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.