السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض افتتحت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية المقامة حالياً بالعاصمة الأردنية عمان مشاركتها بتحقيق 7 ميداليات "4 ذهبيات ,فضيتان ,برونزية واحدة" أمس في اليوم الأول للمنافسات. Advertisements ونال لاعب منتخب القوى جمعان الزهراني الميدالية ذهبية لسباق 100 متر كراسي, كما حقق زميله جمعان الزهراني ذهبية نفس السباق ونال فهد الجنيدل الميدالية الفضية. وفي منافسات الجري 100 متر , نال العداءان نور الصناع وعلي النخلي ذهبيتي السباقين, فيما توج هاني النخلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات رمي الرمح, وأخيراً حقق أحمد الدومان المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي "البوتشيا" لإعاقة الشلل الدماغي تصنيف Bc1 . يذكر أن المملكة تشارك في الدورة بـ20 لاعباً ولاعبة يمثلون 3 منتخبات هي ألعاب القوى والبوتشيا وكرة الهدف.



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كانت هذه تفاصيل خبر منتخبات السعودية تفتتح مشاركتها في دورة غرب آسيا البارالمبية بالأردن بتحقيق 7 ميداليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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