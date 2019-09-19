شكرا لقرائتكم تعرف على سبب استبعاد الحكم الألمانى الرابع فى مباراة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة، الأسباب الرئيسية لعدم استقدام حكم ألمانى رابع ضمن طاقم الحكام، الذى تم اختياره لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء غد الجمعة.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تم التواصل مع الاتحاد الألمانى لإرسال طاقم كامل للمباراة، إلا أن الرد جاء متمثلا فى عدم وجود حكام متفرغين وأنهم جميعهم مشغولون ومرتبطون بمباريات فى الدورى الألمانى لدرجة أنه لا يوجد حكم ألمانى دولى واحد متفرغ، لذا قرر اتحاد الكرة تعيين حكم مصرى رابع لمباراة الغد.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر.. ويتكون من فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

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وحدد الاجتماع الأمني لمباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب عن خط سير الجماهير إلى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 ، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي .

وتم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.

فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا .