شكرا لقرائتكم ميتشو يجهز لاعبى الزمالك لضربات الجزاء استعدادا للأهلى فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفنى للزمالك محاضرة للاعبين مساء اليوم وسيحدد خلالها اللاعبين المكلفين بتسديد ركلات الترجيح خاصة المميزين والذين سيتقدمهم الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى وكلاهما مكلف بالتسديد لركلات الترجيح أثناء المباريات ، وذلك قبل مواجهة الأهلي المقرر لها السابعة من مساء غدا الجمعة باستاد برج العرب .

وخصص ميتشو المدير الفني للأبيض فقرة تدريبية على تسديد ركلات الترجيح، فى التدريبات الختامية للفريق الابيض ، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر، غدًا الجمعة على استاد برج العرب وسط حضور 10 ألاف مشجع.

ويتحدث الصربى ميتشو مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى اللقاء للحسم المبكر وعدم منح الفرصة للمنافسين لفك العقدة التاريخية أمام الأهلى فى السوبر والفوز على الشياطين الحمر وأقتناص لقب كأس السوبر، لاسيما وأن الأبيض يضم بين صفوفه فى الوقت الحالى عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة.

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والتقى الأهلى والزمالك فى السوبر 5 مرات، إلا أن الأحمر نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات واقتنص اللقب خلالهما، فى المقابل فاز الأبيض فى مباراة وحيدة بركلات الترجيح.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.