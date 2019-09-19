شكرا لقرائتكم ميتشو يجهز لاعبى الزمالك لضربات الجزاء استعدادا للأهلى فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحدث الصربى ميتشو مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى اللقاء للحسم المبكر وعدم منح الفرصة للمنافسين لفك العقدة التاريخية أمام الأهلى فى السوبر والفوز على الشياطين الحمر وأقتناص لقب كأس السوبر، لاسيما وأن الأبيض يضم بين صفوفه فى الوقت الحالى عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة.
والتقى الأهلى والزمالك فى السوبر 5 مرات، إلا أن الأحمر نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات واقتنص اللقب خلالهما، فى المقابل فاز الأبيض فى مباراة وحيدة بركلات الترجيح.
ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.
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