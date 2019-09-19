شكرا لقرائتكم سياسة الفصل مُستمرة فى الأهلى قبل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت أفكار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وطرق تدريبه تظهر شيئاً فشيئاً، بعد توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ويؤمن رينيه فايلر بضرورة الفصل بين اللاعبين المتواجدين فى القائمة والمستبعدين منها، سواء فى التدريبات أو حتى التنقلات لملاعب المباريات.

وشهدت مباراة كانو سبورت بطل غينيا، التى أقيمت على ملعب الأخير رفض فايلر استقلال اللاعبين المستبعدين لأتوبيس الفريق أثناء التحرك لملعب اللقاء، وهو الأمر المنتظر أن يحدث قبل مباراة القمة أمام الزمالك والتى تأتى على كأس السوبر المحلى والمقرر إقامتها غداً الجمعة.

وقرر فايلر أداء اللاعبين المستبعدين لمران منفرد قبل مران اللاعبين المتواجدين فى القائمة بحيث يقام فى تمام الثانية ظهراً، على أن يقام المران الأخير للفريق فى تمام الرابعة عصراً قبل أن يتحرك الفريق لبرج العرب لإقامة معسكر هناك قبل المواجهة المرتقبة.