شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك واستبعاد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم الخليج 365 أسماء قائمة الأهلى التى تواجه الزمالك غداً على كأس السوبر المحلى، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد المشاورات التى دارت بين فايلر وجهازه المعاون.

وشهدت قائمة الأهلى استبعاد الثنائى وليد أزارو وأيمن أشرف، الأول بداعى الإصابة والثانى بداعى الإيقاف، واختار فايلر لمواجهة الزمالك 25 لاعباً وهم: شريف إكرامى، على لطفى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايى، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ، على معلول، جيرالدو واليو ديانج.

وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، ويأتى ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.