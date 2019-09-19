شكرا لقرائتكم مستبعدو الأهلى أمام الزمالك يؤدون المران فى التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدى لاعبو الأهلى المستبعدون من مواجهة الزمالك مراناً ظهر اليوم الخميس، وبالتحديد فى تمام الساعة الثانية، على أن يقام مران اللاعبين المتواجدين فى القائمة عصر اليوم، يعقبه تحرك الفريق لبرج العرب للإقامة معسكر هناك قبل المواجهة المرتقبة.
يركز الجهاز الفنى للأهلى خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها فى لقاء الغد خاصة بعد مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالفريق الأبيض وشرح للاعبين طريقة أداء المنافس وكيفية ايقاف خطورتهم وهو ما سيركز عليه المران اليوم .
وتقام مباراة السوبر فى حضور 10 آلاف متفرج من جماهير القطبين بواقع 5 ألاف متفرج لكل فريق، ويأتي ذلك بعد تسلم إتحاد الكرة موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.
الجهاز الفنى للأهلى بقيادة فايلر يجهز أكثر من سيناريو لخطة الغد أمام الزمالك حتي يساعد فى إيقاف خطورة لاعبو الأبيض وايضا شن هجمات على مرمى محمد عواد حارس الأبيض .
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