المصري عن مدرب المنتخب : إيهاب جلال أعتذر للجبلاية...

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جدة - عمرو شويل أكد سمير حلبية رئيس النادى المصرى، أن مسئولى اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيين إيهاب جلال مدرب الفريق البورسعيدى فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر. كانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، استقرت على الجهاز الفنى الجديد، الذى سيقود المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. قال حلبية لـ"الخليج 365" إن إيهاب جلال أبلغ أعضاء اتحاد الكرة مساء أمس، برغبته فى البقاء مع النادى المصرى فى الموسم الجديد، قائلا:" لدى معلومة بأن إيهاب جلال أخطر اتحاد الكرة برغبته فى الإستمرار فى بورسعيد لاستكمال مشروعه ومشواره مع الفريق خاصة وأن لديه طموحات مع الفريق فى الدورى الجديد والكونفدرالية".

وجاء تشكيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى كالتالى: أولا الجهاز الفنى: Advertisements إيهاب جلال مدير فنى، طارق مصطفى مدرب عام، حمد إبراهيم مدرب، محمد شوقى مدرب مساعد، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى. الجهاز الإدارى عماد متعب مديرا للمنتخب، محمد صلاح مدير إدارى، على محمد على إدارى، مينا سامح إدارى ثالث. الجهاز الطبى كما قررت اللجنة الخماسية، استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا مع استحداث طبيب إضافى "شادى بركات" لتنظيم نمطا صحيا ونفسيا يوميا، لأداء لاعبى المنتخب "لايف كوتش".

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