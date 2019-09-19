شكرا لقرائتكم خيمينيز.. "عجوز تشيلي" تعطل في اتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات لويس خيمينيز أول اللاعبين المحترفين الراحلين من الأندية السعودية بعد غلق باب الانتقالات الصيفية مطلع سبتمبر الجاري، جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد جدة فسخ تعاقده مع اللاعب التشيلي ذي الأصول الفلسطينية.

واستغنى اتحاد جدة عن خدمات صانع الألعاب البالغ "35 عاما"، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء.

بيان نادي اتحاد جدة بخصوص الاستغناء عن اللاعب التشيلي

وأصدر النادي بيانا رسميا عبر صفحة "تويتر"، ذكر خلالها أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي قرر إنهاء التعاقد مع لويس خيمينيز، في قرار اعتبره بعض جماهير النادي بالمتأخر، لاسيما وأن العديد من المشجعين كانوا ضد التعاقد معه في الصيف الماضي، لأسباب متعددة من ضمنها ضعف مستواه وتقدمه في العمر.

وتعرض خيمينيز الذي لعب مع 15 ناديا في مسيرته الاحترافية إلى انتقادات واسعة، عقب انضمامه إلى اتحاد جدة، على الرغم من أنه سجل في مباراته الأولى مع الفريق ضد ذوب آهن اصفهان الإيراني، في ذهاب دور الـ 16 في المباراة التي أقيمت في دبي.

فرحته بعد هدفه ضد ذوب آهن اصفهان الإيراني

لكنه لم يتمكن من فرض نفسه مع الفريق في المباريات التالية، وبات يشكل عبئا على اتحاد جدة داخل الملعب حسب رأي النقاد والمحللين، وسرعان من شنت جماهير هجوما حادا على وسائل التواصل الاجتماعي ضده ووصلت إلى المدرب سييرا.

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وتعود قصة سييرا مع خيمينيز، إلى أن المدرب التشيلي طلب من إدارة النادي التعاقد مع مواطنه لويس خيمينيز، في خطوة وجدت رفضا شديدا من قبل جماهير الفريق، لكن المدرب أصر على ضم اللاعب، بحكم أنه يحمل الجنسية الفلسطينية ويمكن ضمه كلاعب آسيوي في دوري أبطال آسيا.

سييرا مدرب اتحاد جدة

ودافع سييرا "50 عاما" عن اللاعب في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مواجهة الهلال في إياب ربع النهائي، ووصف الانتقادات التي طالت خيمينيز بالغريبة، وأنها ليس لها علاقة بالمردود الفني الذي يقدمه في المباريات، مبينا أن مواطنه سجل في أول مباراة وصنع في المواجهة الثانية آسيويا، وتسبب في ركلة جزاء في لقائه الثالث الذي لعبه في الدوري.

جاء ذلك على الرغم من أن سييرا استبدل خيمينيز في عدة مباريات، آخرها مواجهة الفريق ضد الهلال في دوري أبطال آسيا، عندما أخرجه في الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

كما طلب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في تصريحاته لبرنامج "في المرمى" بمنح خيمينيز فرصة كافية للحكم على أدائه، لأنه لم تتم مشاهدة اللاعب بشكل كاف، في تصريحات ذكرها في الرابع من سبتمبر الحالي.

لحظة إعلان التعاقد مع خيمينيز

وقضى خيمينيز أسرع تجربة في مسيرته بعد فسخ تعاقده من قبل الاتحاد، ووصفه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأفشل صفقة في تاريخ اتحاد جدة، وانخفضت قيمته السوقية من 11 مليون يورو في 2007 لتصل إلى 800 ألف يورو في 2019 حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن خيمينيز خاض عدة تجارب مع أندية شهيرة مثل إنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا وبارما الإيطاليين، بالإضافة إلى وست هام الإنجليزي، قبل أن يجول في الملاعب الإماراتية مع شباب الأهلي دبي والنصر، بجانب ثلاث تجارب في قطر مع العربي والغرافة ونادي قطر.