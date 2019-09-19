رسميًا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الموجز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل، تقديم موعد مباراة السوبر غدا التي تقام بين فريقي الأهلي والزمالك بستاد الجيش ببرج العرب ساعة لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة .

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقديم المباراة ساعة لتقام في السابعة مساءا بدلا من الثامنة.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

واشار إلى أن اتحاد الكرة سيخاطب ناديى الأهلى والزمالك لإخطارهم بشكل رسمى بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع اداء الاحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب .

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وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفى من عدمه عقب اللقاء خوفا من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.

كما عرض اتحاد الكرة اقتراحا ثالثا وهو إقامة الممر الشرفى ولكن فى حال رفض أى من الناديين لذلك لن يتم توقيع عقوبة عليه وترك الأمر اختياريا.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك ببرج العرب بحضور جماهيري يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق)، ويأتى إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.