الجنس مع جورجينا أفضل من أجمل أهدافي.. رونالدو يثير الجدل بتصريحات غريبة.. ومعلومات لا تعرفها عن الحسناء الإسبانية

كتب: ضياء السقا

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالى، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه الأخير بأن ممارسة الجنس مع صديقته جورجينا رودريجيز أفضل من أجمل هدف سجله طوال مسيرته الكروية.

وجاء تصريح رونالدو المثير للجدل في مقابلة مع قناة "ITV" البريطانية، حيث قال، "هدفى فى يوفنتوس الذي سجلته بضربة مقصية هو الأفضل فى مسيرتى وحاولت تسجيل هذا الهدف مرارا حتى جاء أمام اليوفى"، وبسؤاله عن أيهما يفضل هذا الهدف أم علاقته بصديقته عارضة الأزياء قال الدون: "ممارسة الجنس مع جورجينا أفضل بكل تأكيد".

وتحدث رونالدو عن علاقته بصديقته جورجينا، قائلا إنه وقع في حبها منذ النظرة الأولى، منذ التقى بها في متجر إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وتابع: «جيو هي أم أطفالي، لقد ساعدتني كثيراً، وبالطبع أنا أحبها. هي صديقتي، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي».

وحول زواجه منها، رد رونالدو: «سنتزوج يوماً ما، هذا أكيد. هو كذلك حلم والدتي، لذلك فلم لا يتحقق يوماً؟».

من هى جورجينا؟

Advertisements

تنحدر جورجينا من مدينة جاكا والتي تقع في شمال شرق إسبانيا

ويُقال أنها عملت كنادلة في بلدتها، قبل أن ترافق إحدى العائلات إلى بريستول في إنجلترا كجليسة، وأخيراً تواجدت في متجر غوتشي في مدريد ووُظفت كمُساعدة.

وتعمل جورجينا كراقصة أيضاً، ولكن منذ التقائها بكريستيانو رونالدو، تسعى إلى العمل كعارضة أزياء، من أجل الحفاظ على مظهرها العام الجديد.

ومن ثم بدأت العلاقة بينهما تتطور شيئاً فشئاً، ولكنهما فشلا في الاختفاء عن أعين الكاميرات أثناء تواجدهما معاً في أماكن عامة في السنة الماضية، ولعل أبرز ما حدث، هو محاولة رونالدو للتنكر باستخدام شعر مستعار ونظرات شمسية، أثناء رحلتهما معاً إلى ديزني لاند في باريس في نوفمبر الماضي.

منذ ذلك الحين، بدأت جورجينا حضور المباريات، وبالطبع كانت جزءاً من عائلته التي سافرت لكل حفلات الفيفا لتوزيع الجوائز، وتواجدت وسط الحضور برفقة أمه، شقيقاته وابنه.

من الواضح أن هذه العلاقة العاطفية هي الأقوى والأكثر جدية بالنسبة لرونالدو موخراً، وبالتحديد بعد انفصاله عن إيرينا شايك منذ عامين، وهي حقيقة تم تأكيدها بعد أن وضعت جورجينا مولودها الأول من رونالدو وهي طفلة صغيرة، لتكون رابع أطفال كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.