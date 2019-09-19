هاشتاج«#فرحنا_بالسوبر_يااهلي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: هدية لمؤمن زكريا وحافز للمدرب الجديد

الموجز

تصدر هاشتاج « #فرحنا_بالسوبر_يااهلي» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمطالبة النادي الأهلى بحصد البطولة رقم 16 لكأس السوبر المصري من غريمه نادي الزمالك خلال المباراة التى تجمعهما في الثامنة من غدًا الجمعة.

كما شهد الهاشتاج دعم جمهور النادي الأهلي للاعبهم المصاب مؤمن زكريا، وتمنيهم الفوز بالبطولة لإهدائها له.

كما شهد أيضًا دعم المدونين للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، متمنيين أن تكون البطولة الأولى له مع النادي، كما طالبوا اللاعبين بالتركيز وبذل قصارى جهدهم.

دعم مؤمن زكريا

ودون حامد حامد قائلًا:«فرحنا_بالسوبر_يا اهلي، وربنا يشفيه ويعافيه مؤمن زكريا ومرضي المسلمين جميعا يااااارب ونفرح بالسوبر».

كما كتب أحمد ياسر قائلا: «إن شاء الله البطوله لينا يوم الجمعة نكسب السوبر ونعزز صدارتنا على العالم كاكثر فريق تحقيقًا للبطولات.. يارب تكون مباراة ممتعة لينا ويكون المدرب كويس ونحس باختلاف عن الفترة اللي فاتت لان الوضع لا يستحمل أي اخفاقات أخرى».

كما غرد كريم قائلا: «نحن الاهلي.. تاريخنا شامخ و حاضرنا عريق ومستقبلنا أعظم.. جيل جديد بروح جديدة كونوا على قدر الثقة».

11 مقاتل

كما غردت خلود أحمد قائلة: «عايزين ١١ مقاتل فى الملعب، العبو بروح الفانلة الحمراء». ليرد عليها منا حمادة قائلة: «كونوا رجال كما عاهدناكم».

كما دون على 74: «السوبر ده هيكون هدية لمؤمن زكريا».

وتنتظر الجماهير المصرية بشغف المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى قمة السوبر المصرى رقم 16 والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد المباراة

ونفى مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، ما تردد بشأن تعديل موعد انطلاق مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غداً الجمعة على ستاد برج العرب، بحضور 10 آلاف متفرج.

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وقال المصدر: "المباراة ستنطلق في موعدها المحدد مسبقاً، في الثامنة مساءً ولا صحة لما تردد بشأن تقديم موعد بدايتها لمدة ساعة".

رئيس الزمالك

وصرح رئيس نادي الزمالك، أمس الأربعاء، بأن مباراة الأهلي والزمالك تم تقديمها لمدة ساعة، وقال رئيس الزمالك خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك: "عندنا ماتش الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة والمعاد بقى الساعة 7 بدلًا من 8 بحكم أجنبي على أعلى مستوى".

الحكم الألماني

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، الحكم الألماني فيليكس بريش، لإدارة مباراة السوبر، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

القمة الـ16

ويبدو أن القمة الـ 16 ستشهد صراع قوى من نوع أخر بين الخواجات فى القيادة الفنية فى ظل تواجد الصربى ميتشو مديرا فنيا للزمالك و السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى.

أول ألقابه

يبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك. بينما يأمل ميتشو فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس مصر مؤخرا من فريق بيراميدز، وسط الطموح فى مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسارة المفاجئة أمام جينيراسيون السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

و تترقب الجماهير أى مدرسة ستقف على منصة التتويج للاحتفال بالسوبر الصربية أم السويسرية، خاصة إن كلاهما يتمتعا بخبرات قوية تمكن أى فريق من حصد اللقب.

طاقم التحكيم

ويتكون الطاقم من فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.