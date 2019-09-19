تقرير.. فايلر وميتشو بين البحث عن البطولة الثالثة والسعي للتعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ستتوجه الأنظار من أجل متابعة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري بنسخة 2018.

ويبحث كل فريق عن تحقيق البطولة قبل بداية المشوار المحلي حيث يسعى كل مدير فني لتحقيق اللقب من أجل كتابة التاريخ مع فرقهما من حيث الألقاب.

- البحث عن البطولة الثالثة

يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن البطولة الأولى له مع القلعة الحمراء منذ توليه المهام الفنية للفريق مؤخرًا.

فايلر سبق له وأن صعد لمنصات التتويج مرتين مع فريق آندرلخت البلجيكي الأولى كانت بتتويجه بلقب الدوري في موسم (2016 - 2017) ثم الفوز بلقب السوبر البلجيكي على حساب زولت وارجم (2-1).

- ميتشو والسعي للتعزيز

يسعى المدير الفني المخضرم في الملاعب الأفريقية الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك للبحث عن استكمال البطولات مع الأبيض.

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ميتشو حقق أولى بطولاته مع الزمالك من خلال الفوز بلقب كأس مصر نسخة موسم (2018 - 2019) بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

صاحب الـ50 عامًا بدأ مسلسل بطولاته والصعود لمنصات التتويج بداية من عام 2002 من خلال التتويج بلقب الدوري الأوغندي مع فريق فيلا الذي حققه ثلاثة ألقاب دوري أعوام (2002 - 2003 - 2004).

في أوغندا أيضًا حقق لقب الكأس مع فيلا في عام 2002 وكأس سيكافا للأندية عام 2003.

وبعد تجربة ميتشو في أوغندا انتقل الصربي للعمل في أثيوبيا من خلال قيادة فريق سان جورج الذي حقق معه خمسة ألقاب دوري أعوام (2005 - 2006 - 2008 - 2009 - 2010).

وحقق ميتشو الذي قاد سان جورج الأثيوبي مرتين لقبي كأس أعوام (2005 -2009).

وعلى الملاعب العربية، قاد ميتشو تدريب فريق الهلال السوداني الذي حقق معه لقب الدوري عام 2010 والكأس في 2011.

أما على مستوى المنتخبات فقد قاد ميتشو منتخب أوغندا للفوز بلقب سيكافا عام 2015.